Подборка мемов о разгроме "Арсенала" в матче с "Баварией"

В интернете появилось множество мемов по поводу неудачной игры "Арсенала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Встреча завершилась разгромом "канониров" со счетом 5:1. Отметим, что уже второй год подряд "Арсенал" проигрывает "Баварии" с таким счетом. Пресс-служба немецкого клуба уже пошутила на этот счет. Добавим, что лондонцы, которым еще предстоит провести ответный матч с мюнхенцами 7 марта, уже который год вылетают из Лиги чемпионов на этой стадии.

1. "Арсенал" вот так вылетает из Лиги чемпионов который год подряд...