02:22 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Подборка мемов о разгроме "Арсенала" в матче с "Баварией"

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В интернете появилось множество мемов по поводу неудачной игры "Арсенала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Встреча завершилась разгромом "канониров" со счетом 5:1. Отметим, что уже второй год подряд "Арсенал" проигрывает "Баварии" с таким счетом. Пресс-служба немецкого клуба уже пошутила на этот счет. Добавим, что лондонцы, которым еще предстоит провести ответный матч с мюнхенцами 7 марта, уже который год вылетают из Лиги чемпионов на этой стадии. 

1. "Арсенал" вот так вылетает из Лиги чемпионов который год подряд... 

2. Вот так сегодня выглядела защита "Арсенала". 

3. Фанаты "Арсенала" сейчас. 

4. Венгер. 

5. Я знаю это чувство, брат... 

 

 

 

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Венгеришку ещё дет 10 назад надо было под конвоем вернуть во Францию. Пусть поставят ему несколько памятников из золота в туалетах Эмирэйтс и с почестями выгонят вон.

03:02

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