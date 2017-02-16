Подборка мемов о разгроме "Арсенала" в матче с "Баварией"

В интернете появилось множество мемов по поводу неудачной игры "Арсенала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Встреча завершилась разгромом "канониров" со счетом 5:1. Отметим, что уже второй год подряд "Арсенал" проигрывает "Баварии" с таким счетом. Пресс-служба немецкого клуба уже пошутила на этот счет. Добавим, что лондонцы, которым еще предстоит провести ответный матч с мюнхенцами 7 марта, уже который год вылетают из Лиги чемпионов на этой стадии.
1. "Арсенал" вот так вылетает из Лиги чемпионов который год подряд...
Arsenal sliding out the Champions League round of 16 for another season like.. pic.twitter.com/tbYmFYszFs– Footy Humour (@FootyHumour) 15 февраля 2017 г.
2. Вот так сегодня выглядела защита "Арсенала".
Arsenal's defence tonight. pic.twitter.com/BtJKhkP2kW– Footy Humour (@FootyHumour) 15 февраля 2017 г.
3. Фанаты "Арсенала" сейчас.
Arsenal fans right now pic.twitter.com/hLyZ78u9vL– Footy Humour (@FootyHumour) 15 февраля 2017 г.
4. Венгер.
Wenger pic.twitter.com/uRlM5t0CcZ– Football Tweets (@FutballTweets) 15 февраля 2017 г.
5. Я знаю это чувство, брат...
I know that feel bro... pic.twitter.com/3lLbQeLm8h– Football Tweets (@FutballTweets) 15 февраля 2017 г.
баламошка
Венгеришку ещё дет 10 назад надо было под конвоем вернуть во Францию. Пусть поставят ему несколько памятников из золота в туалетах Эмирэйтс и с почестями выгонят вон.
03:02