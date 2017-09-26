Почему Реброву не стоит целовать штанги на "Энфилде"

Один из лучших вратарей в истории "Ливерпуля" Брюс Гроббелар посоветовал голкиперу "Спартака" Артему Реброву не исполнять свой традиционный ритуал, во время которого он целует штанги. По крайней мере, этот совет касается стадиона "Энфилд", на котором команды сыграют в 5-м туре Лиги чемпионов.

– Все знают про ваши "Макаронные ноги". А у вратаря "Спартака" Артема Реброва есть другая причуда – он целует штанги. Это поможет ему?

– А где пройдет матч?

– В Москве.

– О, тогда все в порядке. Главное, чтобы мороза не было (смеется). Но передайте вратарю, чтоб в Ливерпуле не целовал штанги, потому что я знаю людей, которые кое-что делали на эти штанги. Ну, как собаки делают. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Брюса Гроббелара

Матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 26 сентября, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.