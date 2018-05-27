Почему Рамос не виноват, что Салах может пропустить ЧМ-2018. Объясняет тренер молодежной сборной России

Главный тренер молодежной сборной России, бывший защитник "Спартака" и ЦСКА Евгений Бушманов разобрал момент, в котором нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму плеча в единоборстве с защитником "Реала" Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов (мадридцы победили – 3:1). Из-за повреждения египтянин рискует пропустить ЧМ-2018.

– Небольшой захват со стороны Рамоса в том эпизоде был, но шла борьба. Подобное часто случается в каждом матче, – говорит Бушманов. – Футбол – контактный вид спорта. Не стал бы обвинять испанца в умышленном нанесении повреждения сопернику – просто Салах неудачно упал на руку.

– Но Рамос травмирует уже не первого футболиста...

– Он жесткий, иногда действует грязновато. Но для представителя обороны главное не дать себя переиграть, не пропустить оппонента, задержать. Это в крови у любого защитника.

– Египетские болельщики оставляют гневные комментарии в Инстаграме Рамоса, обвиняют его в травме Салаха.

– Конечно, для них это неприятно. Но в самой ситуации, когда человек пытается не дать форварду себя пройти, нет ничего необычного. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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