Почему Рамос не виноват, что Салах может пропустить ЧМ-2018. Объясняет тренер молодежной сборной России

Главный тренер молодежной сборной России, бывший защитник "Спартака" и ЦСКА Евгений Бушманов разобрал момент, в котором нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму плеча в единоборстве с защитником "Реала" Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов (мадридцы победили – 3:1). Из-за повреждения египтянин рискует пропустить ЧМ-2018.
– Небольшой захват со стороны Рамоса в том эпизоде был, но шла борьба. Подобное часто случается в каждом матче, – говорит Бушманов. – Футбол – контактный вид спорта. Не стал бы обвинять испанца в умышленном нанесении повреждения сопернику – просто Салах неудачно упал на руку.
– Но Рамос травмирует уже не первого футболиста...
– Он жесткий, иногда действует грязновато. Но для представителя обороны главное не дать себя переиграть, не пропустить оппонента, задержать. Это в крови у любого защитника.
– Египетские болельщики оставляют гневные комментарии в Инстаграме Рамоса, обвиняют его в травме Салаха.
– Конечно, для них это неприятно. Но в самой ситуации, когда человек пытается не дать форварду себя пройти, нет ничего необычного. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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Салах поедет на чемпионат мира? Подробности
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Никос69
А то, что Рамос не только прихватил, но потом и всем веом грохнулся на руку Салаха это ничего? Это так по джентельменски? Рамос известный симулянт, провокатор и грубиян.
14:06