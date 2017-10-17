22:35 | Футбол — Лига чемпионов

Почему пропустил "Спартак". Видео ответного гола "Севильи"

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Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН разбирает ответный гол "Севильи" в ворота "Спартака" в домашнем для российского клуба матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На 30-й минуте счет сравнял Симон Кьер.

Нацеленные подачи Банеги с угла поля в конце концов привели к голу. В этом эпизоде проиграли верховую борьбу Глушаков, на которого насел Меркадо, и Джикия, которого подмял под себя Кьер. Датчанин и пробил по воротам, причем дважды – в первый раз мяч попал в "блок", а второй пришелся точно в ближний угол. Селихов в борьбу разумно не полез, а вот на линии немного не успел сгруппироваться и дотянуться до мяча.

Спартак М - Севилья

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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werder63

Потому что судья- слепой!

22:46

stormtrooper501

Да судья вообще олень какой-то

22:42

Tribunal Z

А что система видеогола или видеоповтора не применяется в матче Лиги Чемпионов? Ну гол же с чистым нарушением в ворота Спартака был забит.

22:41