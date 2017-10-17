Почему пропустил "Спартак". Видео ответного гола "Севильи"

"Севильи" в ворота Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН разбирает ответный голв ворота "Спартака" в домашнем для российского клуба матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На 30-й минуте счет сравнял Симон Кьер

Нацеленные подачи Банеги с угла поля в конце концов привели к голу. В этом эпизоде проиграли верховую борьбу Глушаков, на которого насел Меркадо, и Джикия, которого подмял под себя Кьер. Датчанин и пробил по воротам, причем дважды – в первый раз мяч попал в "блок", а второй пришелся точно в ближний угол. Селихов в борьбу разумно не полез, а вот на линии немного не успел сгруппироваться и дотянуться до мяча.