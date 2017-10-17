Почему пропустил "Спартак". Видео ответного гола "Севильи"

Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН разбирает ответный гол "Севильи" в ворота "Спартака" в домашнем для российского клуба матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На 30-й минуте счет сравнял Симон Кьер.
GIF-Г⚽⚽Л! @SevillaFC#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа E. 3-й тур. #СпартакСевилья #SpartakSevilla 1:1 30' Симон Кьер @simonkjaer1989 pic.twitter.com/25Dgf6cwoQ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 октября 2017 г.
Нацеленные подачи Банеги с угла поля в конце концов привели к голу. В этом эпизоде проиграли верховую борьбу Глушаков, на которого насел Меркадо, и Джикия, которого подмял под себя Кьер. Датчанин и пробил по воротам, причем дважды – в первый раз мяч попал в "блок", а второй пришелся точно в ближний угол. Селихов в борьбу разумно не полез, а вот на линии немного не успел сгруппироваться и дотянуться до мяча.
werder63
Потому что судья- слепой!
22:46
stormtrooper501
Да судья вообще олень какой-то
22:42
Tribunal Z
А что система видеогола или видеоповтора не применяется в матче Лиги Чемпионов? Ну гол же с чистым нарушением в ворота Спартака был забит.
22:41