Почему перемкнуло Кариуса? Отвечает эксперт

Действия голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, который пропустил два нелепых гола в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (мадридцы победили - 3:1), разобрал бывший тренер вратарей "Уфы" Евгений Корнюхин.

- Если брать первый гол, сложно сказать, чем руководствовался голкипер. Бензема контролировал траекторию вброса мяча, а Кариус в эту зону выкидывает его мяч и попадает в ногу, - сказал Корнюхин. - Там нападающий по большому счету ничего не делал: не бил по мячу, а просто пытался его перехватить, и это привело к голу. Видимо, Кариус хотел ввести мяч ближнему партнеру, но настолько это вышло не надежно... Должна быть стопроцентная уверенность. Ты просто развернись в другую сторону, где тоже стоял одноклубник - и все, момент миновал. Это огромный ляп вратаря. Его перемкнуло. Ошибку не ждал никто, в том числе и Бензема. Мне кажется, француз не сразу поверил в то, что произошло.

- А в моменте с третьим голом что случилось?

- Там дистанция до ворот была приличная. Понятно, что траектория полета получилась непростая. Мяч как будто был радиоуправляемый. Думаю, Кариус уже смотрел, куда его ввести, а мяч попал в пальцы. Меня еще поразило, что голкипер при этом упал. То ли это случилось от шока, то ли голкипер действительно не был готов к такому повороту событий.

- Как думаете, может третий гол – это следствие первой ошибки, после которой Кариус потерял уверенность в себе?

- Я думаю, что он ошибся, потому что было высокое нервное напряжение. Все-таки это финал Лиги чемпионов, который накладывает отпечаток. Парень просто перегорел.

- Такие ошибки способны повлиять на карьеру Кариуса?

- Это действительно удар для него. Сможет он из этого выкарабкаться или сегодня объявит о завершении карьеры? Не хотелось бы, чтобы он сломался. Будем надеяться, что Кариус себя еще проявит, но только не в матчах против российских клубов и сборной (смеется). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)