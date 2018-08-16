Почему не накажут Хачериди? Акция защитника ПАОК не отмечена в рапорте делегата УЕФА

В ответ на запрос "СЭ" УЕФА объяснил, почему после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак" - ПАОК (0:0) открыты только два дисциплинарных дела: в отношении красно-белых за заблокированные выходы на стадионе и Луиза Адриану - за удаление. И никакие санкции не грозят украинскому защитнику греческой команды Евгению Хачериди, показавшему спартаковским болельщикам щитки с украинским флагом.

Как оказалось, в рапорте делегата УЕФА упоминаются только проблема с выходами и красная карточка бразильца.

- Сообщений о других инцидентах в рапортах нет, - сообщили "СЭ" в УЕФА. (Александр БОБРОВ)

ПАОК победил "Спартак" по сумме двух игр (3:2, 0:0) и в четвертом отборочном раунде сыграет с "Бенфикой".

Хачериди совершил недопустимое! УЕФА обязан отреагировать