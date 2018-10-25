Почему Мануэл Фернандеш не пожал руку Семину. Объяснение игрока "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после поражения от "Порту" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:3) отметил, что не пожал руку главному тренеру Юрию Семину, так как не увидел его руку.
– Почему вы не пожали руку Юрию Семину?
– Ничего особенного. Я просто не увидел его руку. Всем остальным же я руку протянул.
– Есть ли какой-то конфликт с Юрием Павловичем?
– Если вам кажется, что конфликт есть, спросите у него. У меня никаких конфликтов нет.
– Что у вас с контрактом?
– Сто раз уже говорил об этом. Ничего с контрактом не происходит. Мои мысли – о следующей игре.
– Но об этой ситуации высказались и Юрий Семин, и Анатолий Мещеряков...
– Знаю, что они высказались. Но сам ничего говорить не собираюсь. Спросите у них. (Ярослав Сусов)
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