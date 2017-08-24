Почему Буффон хочет сыграть с "Селтиком" и выиграть Лигу чемпионов? Отвечает вратарь

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в преддверии жеребьевки Лиги чемпионов рассказал, на каких стадионах хотел бы сыграть, и отметил, что может продолжить карьеру, если выиграет Лигу чемпионов. Жеребьевка группового турнира ЛЧ пройдет сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Играя в Лиге чемпионов, ты можешь ощутить атмосферу самых захватывающих стадионов Европы, – цитирует Буффона Football Italia. – Когда ты молод, то воспринимаешь это как должное, так как впереди перед тобой еще много возможностей. Однако когда становишься старше, то понимаешь, что есть вещи, которые ты больше не испытаешь.

Я бы хотел еще раз проверить себя на "Бернабеу" или "Ноу Камп". Хотел бы провести еще один особенный вечер на "Олд Траффорд". Я хотел бы испытать еще раз эту наэлектризованную атмосферу "Селтик Парка".

Надеюсь, что что-то из этого я испытаю вновь, однако реальность такова, что где-то мне уже не судьба сыграть.

Я не буду смотреть на свою карьеру как на незавершенную, если не выиграю Лигу чемпионов. Я выигрывал слишком много с "Ювентусом" и сборной Италии, чтобы так смотреть на вещи. Однако для меня Лига чемпионов все еще остается мечтой.

Я смотрю на это так. У меня еще год контракта, поэтому возможность поднять трофей остается. Конечно, это будет нелегко, однако мы готовы к борьбе.

Если мы выиграем Лигу чемпионов, я продолжу играть еще один сезон. Тогда я могу выиграть еще клубный чемпионат мира и другие трофеи.