Почему арбитр Тюрпен добавил восемь минут в матче "Спартак" - "Ливерпуль"?

В конце второго тайма матча 2-го тура Лиги чемпионов "Спартак" – "Ливерпуль", возник вопрос, почему арбитр Клеман Тюрпен добавил восемь минут к основному времени. Ответ на поверхности – достаточно вспомнить две паузы, возникшие, когда оказывали помощь спартаковскому вратарю Артему Реброву и меняли его на Александра Селихова.

Первая заняла почти две минуты. Вторая – немногим больше пяти. В сумме уже семь. Были пять замен, за каждую из которых можно добавить еще 30 секунд. Еще две с половиной минуты.

Возникали и другие остановки матча, которые Тюрпен вполне мог компенсировать прибавлением одной-двух минут.

В итоге получится, что француз имел основания удлинить второй тайм не на восемь минут, а на все 10-11. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"