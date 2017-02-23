04:59 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Побит рекорд Лиги чемпионов по количеству голов в первых матчах 1/8 финала

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Участники 1/8 финала Лиги чемпионов побили рекорд по количеству голов, забитых в первых матчах первого раунда плей-офф турнира. Всего в восьми встречах было забито 34 гола. Предыдущее достижение – 26 мячей – было установлено в сезоне-2013/14. Также этот рекорд – повторение лучшего результата отдельного раунда плей-офф главного клубного турнира Европы – столько же было забито в ответных играх 1/8 финала в сезоне-2011/12.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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