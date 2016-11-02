00:42 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Победный гол "Атлетико" в ворота "Ростова" засчитан верно

0
0
0
14

В самом конце матча 4-го тура Лиги чемпионов "Атлетико""Ростов" судейская бригада британского арбитра Крэйга Томсона поступила совершенно верно, засчитав гол испанской команды. Ростовчане доказывали, что автор победного мяча Антуан Гризманн оказался в офсайде. Однако видеоповтор свидетельствует, что пас ему сделал ударом головой Александр Гацкан. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Атлетико" - "Ростов"

0
0
0
14
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (14)
Войти, чтобы оставить комментарий

igorvasilevich

Haiaxi не поставил бы он такой пенальти, как он не ставит и где другие команды играют. В Шотландии и в Англии такие пенальти не ставят. Был бы наш судья может и поставил бы или испанец какой-то.

01:48

igorvasilevich

Haiaxi Да потерял он мячик прокинул слишком далеко от себя. А реальная беда Российского футбола - это физподготовка, когда игроков тупо хватает на 15 минут на атаку, чего ждать. Так все наши команды попадают под жесткий прессинг. Хотя их футболисты проводят в сезоне больше игр. Ростов тупо был прижат к своим воротам.

01:45

Haiaxi

igorvasilevich Не отпустил, а прокинул и бежал за ним. Второй защитник испанцев спиной стоял к воротам и к мячу не успевал. Если бы нашего игрока не сбили, был выход один на один. И в менее очевидных моментах судьи свистят. В пользу Атлетико такой пенальти поставил бы.

01:42

igorvasilevich

Haiaxi сказочник не было там 100% пенальти. Румын раньше мячик отпустил. А гол 100% хотя и жалко, что он залетел.

01:35

Haiaxi

Английский судья не упустил шанс очередной раз напакостить российской команде.

01:30

Don Miguel

Даже комментаторы, заголосившие было, как тут некоторые, про скандал и заговоры, после просмотра повтора прикусили язычки

01:25

Haiaxi

Много раз пересмотрел момент со вторым голом. Там еще похоже, что защитник Атлетико локтем в спину или головой в шею нашему игроку зарядил. Поэтому и пошла такая срезка. Если уж судья такой щепетильный, то надо было свистеть и штрафной давать в пользу Ростова. Уверен, если бы такая ситуация была в противоположные ворота, то судья свиснул бы офсайд. Основной судья руководствовался тем, что надо судить в пользу более раскрученных команд. Об этом говорит и не назначенный 100% пенальти в ворота Атлетико.

01:23

kopot

зачем думбия выпускали.это же не наш дед))) вообще,ничем не запомнился..

01:16

FINIX

Бутенко - старый м....к

01:16

igorvasilevich

Да 100% гол. виновен в голе три человека Джанаев, который тянул время не понятно за чем. А. Препелицэ который потерял мяч. и Думбия который вышел и все время дарил мячики сопернику.

01:05

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

Adro, а я думал, что я один кто так считает!)

00:59

Adro

да, это заговор...и вообще во всем виноват обама

00:57

Odissevs

Все западные судьи всегда против России. Где только можно подыграть своим - испашкам, немчикам и т. д., они всегда подыгрывают. Если бы такой же гол забили наши - фиг бы засчитали. Спорт - это тоже политика. А вообще, мерзко.

00:54

sailor1990

Головушка, головушка

00:49

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ