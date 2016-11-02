Победный гол "Атлетико" в ворота "Ростова" засчитан верно

В самом конце матча 4-го тура Лиги чемпионов "Атлетико" – "Ростов" судейская бригада британского арбитра Крэйга Томсона поступила совершенно верно, засчитав гол испанской команды. Ростовчане доказывали, что автор победного мяча Антуан Гризманн оказался в офсайде. Однако видеоповтор свидетельствует, что пас ему сделал ударом головой Александр Гацкан. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Атлетико" - "Ростов"