Победный гол "Атлетико" в ворота "Ростова" засчитан верно

В самом конце матча 4-го тура Лиги чемпионов "Атлетико" – "Ростов" судейская бригада британского арбитра Крэйга Томсона поступила совершенно верно, засчитав гол испанской команды. Ростовчане доказывали, что автор победного мяча Антуан Гризманн оказался в офсайде. Однако видеоповтор свидетельствует, что пас ему сделал ударом головой Александр Гацкан. (Александр БОБРОВ)
igorvasilevich
Haiaxi не поставил бы он такой пенальти, как он не ставит и где другие команды играют. В Шотландии и в Англии такие пенальти не ставят. Был бы наш судья может и поставил бы или испанец какой-то.
01:48
igorvasilevich
Haiaxi Да потерял он мячик прокинул слишком далеко от себя. А реальная беда Российского футбола - это физподготовка, когда игроков тупо хватает на 15 минут на атаку, чего ждать. Так все наши команды попадают под жесткий прессинг. Хотя их футболисты проводят в сезоне больше игр. Ростов тупо был прижат к своим воротам.
01:45
Haiaxi
igorvasilevich Не отпустил, а прокинул и бежал за ним. Второй защитник испанцев спиной стоял к воротам и к мячу не успевал. Если бы нашего игрока не сбили, был выход один на один. И в менее очевидных моментах судьи свистят. В пользу Атлетико такой пенальти поставил бы.
01:42
igorvasilevich
Haiaxi сказочник не было там 100% пенальти. Румын раньше мячик отпустил. А гол 100% хотя и жалко, что он залетел.
01:35
Haiaxi
Английский судья не упустил шанс очередной раз напакостить российской команде.
01:30
Don Miguel
Даже комментаторы, заголосившие было, как тут некоторые, про скандал и заговоры, после просмотра повтора прикусили язычки
01:25
Haiaxi
Много раз пересмотрел момент со вторым голом. Там еще похоже, что защитник Атлетико локтем в спину или головой в шею нашему игроку зарядил. Поэтому и пошла такая срезка. Если уж судья такой щепетильный, то надо было свистеть и штрафной давать в пользу Ростова. Уверен, если бы такая ситуация была в противоположные ворота, то судья свиснул бы офсайд. Основной судья руководствовался тем, что надо судить в пользу более раскрученных команд. Об этом говорит и не назначенный 100% пенальти в ворота Атлетико.
01:23
kopot
зачем думбия выпускали.это же не наш дед))) вообще,ничем не запомнился..
01:16
FINIX
Бутенко - старый м....к
01:16
igorvasilevich
Да 100% гол. виновен в голе три человека Джанаев, который тянул время не понятно за чем. А. Препелицэ который потерял мяч. и Думбия который вышел и все время дарил мячики сопернику.
01:05
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Adro, а я думал, что я один кто так считает!)
00:59
Adro
да, это заговор...и вообще во всем виноват обама
00:57
Odissevs
Все западные судьи всегда против России. Где только можно подыграть своим - испашкам, немчикам и т. д., они всегда подыгрывают. Если бы такой же гол забили наши - фиг бы засчитали. Спорт - это тоже политика. А вообще, мерзко.
00:54
sailor1990
Головушка, головушка
00:49