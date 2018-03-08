06:00 | Футбол — Лига чемпионов

Победное фото "Ювентуса"


Защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа опубликовал на странице в Твиттере фотографию из раздевалки команды после победы над "Тоттенхэмом" в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Туринцы одержали волевую победу, забив во втором тайме два гола за 3 минуты.

"С этой командой все возможно..." - написал Бенатиа.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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