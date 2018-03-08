Победное фото "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа опубликовал на странице в Твиттере фотографию из раздевалки команды после победы над "Тоттенхэмом" в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Туринцы одержали волевую победу, забив во втором тайме два гола за 3 минуты.

"С этой командой все возможно..." - написал Бенатиа.