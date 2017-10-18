Победа "Спартака" позволила России оторваться от Португалии в рейтинге УЕФА

Россия в рейтинге УЕФА снова увеличила свой отрыв от Португалии в борьбе за 6-е место. "Спартак", обыграв во вторник "Севилью" (5:1), принес нашей стране 2 очка или 0,4 балла в общую копилку. ЦСКА уступил в среду "Базелю" (0:2) и не смог пополнить рейтинг.
Вместе с тем, все португальские клубы в Лиге чемпионов проиграли. "Бенфика" уступила "Манчестер Юнайтед" (0:1), "Спортинг" - "Ювентусу" (1:2), а "Порту" - "Лейпцигу" (2:3).
Расстояние между Россией и Португалией увеличилось до 4,534 балла. Напомним, 6-е место в рейтинге позволит выставить в Лигу чемпионов на одну команду больше, чем сейчас.
Дополнительная информация
- ЦСКА (футбол)
- Ювентус
- Спортинг Л
- Манчестер Юнайтед
- Спартак (футбол)
- Севилья
- Бенфика (футбол)
- Порту
- Базель (футбол)
- Лейпциг (футбол)
Jean4
В группах ЛЕ наши клубы думаю наберут довольно много очков. На 6-м месте по итогам сезона должны остаться.
00:18
HAZELSAMARA
Надо продолжать увеличивать отрыв. В четверг "Гимараэш" играет в Марселе, а "Брага" принимает "Лудогорец". Если, к примеру, у Португалии победа с ничьей и у нас победа с ничьей, то это ещё плюс 0,100.
00:04