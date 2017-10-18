23:51 18 октября | Футбол — Лига чемпионов

Победа "Спартака" позволила России оторваться от Португалии в рейтинге УЕФА

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Россия в рейтинге УЕФА снова увеличила свой отрыв от Португалии в борьбе за 6-е место. "Спартак", обыграв во вторник "Севилью" (5:1), принес нашей стране 2 очка или 0,4 балла в общую копилку. ЦСКА уступил в среду "Базелю" (0:2) и не смог пополнить рейтинг.

Вместе с тем, все португальские клубы в Лиге чемпионов проиграли. "Бенфика" уступила "Манчестер Юнайтед" (0:1), "Спортинг" - "Ювентусу" (1:2), а "Порту" - "Лейпцигу" (2:3).  

Расстояние между Россией и Португалией увеличилось до 4,534 балла. Напомним, 6-е место в рейтинге позволит выставить в Лигу чемпионов на одну команду больше, чем сейчас.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/uefarates/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Jean4

В группах ЛЕ наши клубы думаю наберут довольно много очков. На 6-м месте по итогам сезона должны остаться.

00:18

HAZELSAMARA

Надо продолжать увеличивать отрыв. В четверг "Гимараэш" играет в Марселе, а "Брага" принимает "Лудогорец". Если, к примеру, у Португалии победа с ничьей и у нас победа с ничьей, то это ещё плюс 0,100.

00:04