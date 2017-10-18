Победа "Спартака" позволила России оторваться от Португалии в рейтинге УЕФА

Россия в рейтинге УЕФА снова увеличила свой отрыв от Португалии в борьбе за 6-е место. "Спартак", обыграв во вторник "Севилью" (5:1), принес нашей стране 2 очка или 0,4 балла в общую копилку. ЦСКА уступил в среду "Базелю" (0:2) и не смог пополнить рейтинг.

Вместе с тем, все португальские клубы в Лиге чемпионов проиграли. "Бенфика" уступила "Манчестер Юнайтед" (0:1), "Спортинг" - "Ювентусу" (1:2), а "Порту" - "Лейпцигу" (2:3).

Расстояние между Россией и Португалией увеличилось до 4,534 балла. Напомним, 6-е место в рейтинге позволит выставить в Лигу чемпионов на одну команду больше, чем сейчас.