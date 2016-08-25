Победа "Ростова" позволила России обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА

Победа "Ростова" в ответном матче 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов над "Аяксом" (4:1, первый матч 1:1) позволила России обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА. Россия поднялась на шестое место. В текущем сезоне российские клубы ("Ростов", "Краснодар" и "Спартак") заработали 2,900 балла. Суммарный коэффициент России за последние пять сезонов – 44,232 балла, у Португалии – 43,832 (в сезоне-2016/17 – 2,583), у идущей на пятом месте Франции – 45,249 (3,000).
Slim Taller
У Португалии клубы в Лиге Чемпионов ещё не вступали в борьбу,а Ростов уже принёс очки.А то так и Испанию можно обогнать,пока она играть не начнёт.
22:05 25 августа
romy4_84
я бы написал "благодаря Спартаку". ИМХО
12:41 25 августа
Виталий Маминов
Шаман61 эта красно-белая форма кубки пачками брала
11:49 25 августа
СВЕфименко
АЯК, Аекс, какая разница? Аяксу бы какой-нибудь драный спартачок попался...
11:29 25 августа
Marchello1980
Излучение Промкооперации и Пищев--не факт что лучше.За выход в групповой этап Лиги Чемпионов присуждается 4 бонусных очка,а за выход в групповой этап Лиги Европы-ни одного
11:15 25 августа
Излучение Промкооперации и Пищев
npv1972 ну, собственно говоря, выгоднее было бы, чтобы Ростов сыграл вничью 2-2, 3-3 и вылетел в ЛЕ... там можно было очками в группе разжиться... а ща с лыжниками по паре ничеек дай бог зацепят, а то и пару на двоих... но сиравно Ростов - красавцы, хоть в стратегическом плане для коэффициента был бы выгоднее вылет... /// Вот сколько можно тупость повторять?))) Для чего нужен рейтинг? Чтобы попадать в ЛЧ, так? Так где же тут логика?)))) Отказываться от ЛЧ, для того, чтобы с большей вероятностью попасть туда когда-нибудь потом?)))
11:06 25 августа
Алый Дракон
Алый Дракон Alex Surovov, кукушку давно проверял? По такой логике чемпионский "Рубин" - это "СКА-Рубин", чемпионская "Алания" Газзаева - это "ЦСКА-Алания" или "Динамо-Алания", "Бавария" Гвардьолы - "Барселона-Бавария" )... Пить меньше надо, уважаемый, а то животных уже в "чердак" запустили, белок )... З. Ы. "Ростов" - это "Ростов". Не надо примазываться. Был бы "СКА-Ростов" - БЫЛ БЫ "СКА-Ростов". Но его НЕТ!
10:04 25 августа
npv1972
ну, собственно говоря, выгоднее было бы, чтобы Ростов сыграл вничью 2-2, 3-3 и вылетел в ЛЕ... там можно было очками в группе разжиться... а ща с лыжниками по паре ничеек дай бог зацепят, а то и пару на двоих... но сиравно Ростов - красавцы, хоть в стратегическом плане для коэффициента был бы выгоднее вылет...
09:43 25 августа
crazysun78
вот вы все неблагодарные... если бы не спартак, так и болтались бы 7 месте!!!... ))))))))))))
09:36 25 августа
Alex Surovov
РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.
07:06 25 августа
saiga
Главное что бы португальская "Арока" не прошла в Лиге Европы "Олимпиакос", а "Краснодар" выиграл и в Албании. Тогда отрыв от Португалии можно как минимум сохранить, тем более что у России останется 4 клуба из 5, а у Португалии те же 4, но из 6. Каждое набранное очко в групповых и последующих этапах Еврокубков будет делится у России на 5, а у Португалии на 6, что дает несомненное преимущество.
03:11 25 августа
Шаман61
А вообще, увидел закономерность. Красно-белая форма, делает из футболиста - говно, Аякс это наглядно подтвердил)))
03:06 25 августа
Шаман61
Помню, как многие говорили о том, что Ростов тупо просрёт очки России в рейтенге UEFA, не выйдя из группы. Никто не написал, что был не прав. Хотя, возможно, не все комментарии увидел))
03:03 25 августа
уруру
Спартак это очко))
02:17 25 августа
Басист
tryam === Нет, не перевыполнил - 0,5 очка, ровно по плану))) Просто при разделе на пятерых они дают 0,1 балла.
02:11 25 августа
tryam
Спартак прям перевыполнил план...1 очко
02:01 25 августа
atl4nt
Звездно-народная сделала вклад в копилку России, хоть и заработанное на Кипре очко не осталось в неприкосновенности
01:48 25 августа
Izmegul
в конце года обгоним франков на 0.1 и можно будет писать об исторической ничьей спартака на кипре
01:43 25 августа
Басист
Zolih === А, бонус за группу ЛЧ 4 очка, а не 3? Тогда да, 2,9. Но опять же - с учетом ЦСКА, а не как там СЭ написал... Спасибо)
01:32 25 августа
Zolih
Басист 4 очка бонус за групповой этап ЛЧ ЦСКА; ; очка а групповой этап ЛЧ Ростову; Это бонусы итого 8 очков. Теперь трудовые очки Ростова: 2 ничьих по 0,5 очков и 2 победы - по 1 очку (итого трудовых ростов принес 3 очка); зенит - очков не приносил; краснодар - три победы по 1 очку (итого 3 очка); спартак - 1 ничья 0,5 очков (итого 0,5). В сумме получается 14,5 очков, разделить на 5 участников вот и ответ: 2,900 очков в коэффициентах УЕФА
01:23 25 августа
Медвежонок Пу
Эх.. все таки жалко, что Бердыев не в сборной.. как он из этих бревен футболистов делает не понимаю..
01:17 25 августа
Басист
Ростов - 1,2 балла, Краснодар - пока 0,6 балла, Крошка-Спартак - 0,1 балла. Итого 1,9 балла. Если плюсовать 3 очка ЦСКА за групповой турнир, будет 2,5 балла. Откуда 2,9? СЭ, как вы вообще считаете)
01:17 25 августа
Медвежонок Пу
Константин Срулевич Наумов))
01:14 25 августа
Константин Срулевич Наумов
Всё правильно в СЭ написано, это факт. Героическими усилиями Ростова, Краснодара и московского Спартака в копилку рейтинга России положено 2,9 балла.
01:11 25 августа
Медвежонок Пу
Сингберт все ногти себе отгрыз наверное, как так какой то "кишлачник" и "проходимец" (как он утверждал) который столько радости в Казань принес, теперь радость Ростову приносит..
01:01 25 августа
saiga
Псевдо спортивный сайт "С-Э" и снова непростительный ляп. Сумма России - 44,232, а не - 44,332. Даже перетащить информацию без ошибок не можете.
01:01 25 августа
pavel1205
а я говорил Пердуну, продавай Спарта, покупай Ростов... и будешь в прибыли!
01:00 25 августа
Внутренний голос
Как можно было вписать в общую цифру набранных очков Спартак? (плюсанули б уж отдельно "успех" краснобелых) ))))) Краснодар -Да, Ростов - Да, Спартак??? ))) Это как-то размывает вклад одних и накладывает совершенно обратный эффект на других.
00:53 25 августа
crossfader
спасибо Ростов! В отличии от Зенитов различных, принес пользу и удовольствие от игры! Поздравляю!
00:53 25 августа
pavel1205
Лестер сдулся, Ростов- сказка только начинается!
00:39 25 августа