00:34 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Победа "Ростова" позволила России обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА

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Победа "Ростова" в ответном матче 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов над "Аяксом" (4:1, первый матч 1:1) позволила России обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА. Россия поднялась на шестое место. В текущем сезоне российские клубы ("Ростов", "Краснодар" и "Спартак") заработали 2,900 балла. Суммарный коэффициент России за последние пять сезонов – 44,232 балла, у Португалии – 43,832 (в сезоне-2016/17 – 2,583), у идущей на пятом месте Франции – 45,249 (3,000).

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Материалы сюжета: Жеребьевка Лиги чемпионов для ЦСКА и "Ростова"

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КОММЕНТАРИИ (30)
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Slim Taller

У Португалии клубы в Лиге Чемпионов ещё не вступали в борьбу,а Ростов уже принёс очки.А то так и Испанию можно обогнать,пока она играть не начнёт.

22:05 25 августа

romy4_84

я бы написал "благодаря Спартаку". ИМХО

12:41 25 августа

Виталий Маминов

Шаман61 эта красно-белая форма кубки пачками брала

11:49 25 августа

СВЕфименко

АЯК, Аекс, какая разница? Аяксу бы какой-нибудь драный спартачок попался...

11:29 25 августа

Marchello1980

Излучение Промкооперации и Пищев--не факт что лучше.За выход в групповой этап Лиги Чемпионов присуждается 4 бонусных очка,а за выход в групповой этап Лиги Европы-ни одного

11:15 25 августа

Излучение Промкооперации и Пищев

npv1972 ну, собственно говоря, выгоднее было бы, чтобы Ростов сыграл вничью 2-2, 3-3 и вылетел в ЛЕ... там можно было очками в группе разжиться... а ща с лыжниками по паре ничеек дай бог зацепят, а то и пару на двоих... но сиравно Ростов - красавцы, хоть в стратегическом плане для коэффициента был бы выгоднее вылет... /// Вот сколько можно тупость повторять?))) Для чего нужен рейтинг? Чтобы попадать в ЛЧ, так? Так где же тут логика?)))) Отказываться от ЛЧ, для того, чтобы с большей вероятностью попасть туда когда-нибудь потом?)))

11:06 25 августа

Алый Дракон

Алый Дракон Alex Surovov, кукушку давно проверял? По такой логике чемпионский "Рубин" - это "СКА-Рубин", чемпионская "Алания" Газзаева - это "ЦСКА-Алания" или "Динамо-Алания", "Бавария" Гвардьолы - "Барселона-Бавария" )... Пить меньше надо, уважаемый, а то животных уже в "чердак" запустили, белок )... З. Ы. "Ростов" - это "Ростов". Не надо примазываться. Был бы "СКА-Ростов" - БЫЛ БЫ "СКА-Ростов". Но его НЕТ!

10:04 25 августа

npv1972

ну, собственно говоря, выгоднее было бы, чтобы Ростов сыграл вничью 2-2, 3-3 и вылетел в ЛЕ... там можно было очками в группе разжиться... а ща с лыжниками по паре ничеек дай бог зацепят, а то и пару на двоих... но сиравно Ростов - красавцы, хоть в стратегическом плане для коэффициента был бы выгоднее вылет...

09:43 25 августа

crazysun78

вот вы все неблагодарные... если бы не спартак, так и болтались бы 7 месте!!!... ))))))))))))

09:36 25 августа

Alex Surovov

РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.

07:06 25 августа

saiga

Главное что бы португальская "Арока" не прошла в Лиге Европы "Олимпиакос", а "Краснодар" выиграл и в Албании. Тогда отрыв от Португалии можно как минимум сохранить, тем более что у России останется 4 клуба из 5, а у Португалии те же 4, но из 6. Каждое набранное очко в групповых и последующих этапах Еврокубков будет делится у России на 5, а у Португалии на 6, что дает несомненное преимущество.

03:11 25 августа

Шаман61

А вообще, увидел закономерность. Красно-белая форма, делает из футболиста - говно, Аякс это наглядно подтвердил)))

03:06 25 августа

Шаман61

Помню, как многие говорили о том, что Ростов тупо просрёт очки России в рейтенге UEFA, не выйдя из группы. Никто не написал, что был не прав. Хотя, возможно, не все комментарии увидел))

03:03 25 августа

уруру

Спартак это очко))

02:17 25 августа

Басист

tryam === Нет, не перевыполнил - 0,5 очка, ровно по плану))) Просто при разделе на пятерых они дают 0,1 балла.

02:11 25 августа

tryam

Спартак прям перевыполнил план...1 очко

02:01 25 августа

atl4nt

Звездно-народная сделала вклад в копилку России, хоть и заработанное на Кипре очко не осталось в неприкосновенности

01:48 25 августа

Izmegul

в конце года обгоним франков на 0.1 и можно будет писать об исторической ничьей спартака на кипре

01:43 25 августа

Басист

Zolih === А, бонус за группу ЛЧ 4 очка, а не 3? Тогда да, 2,9. Но опять же - с учетом ЦСКА, а не как там СЭ написал... Спасибо)

01:32 25 августа

Zolih

Басист 4 очка бонус за групповой этап ЛЧ ЦСКА; ; очка а групповой этап ЛЧ Ростову; Это бонусы итого 8 очков. Теперь трудовые очки Ростова: 2 ничьих по 0,5 очков и 2 победы - по 1 очку (итого трудовых ростов принес 3 очка); зенит - очков не приносил; краснодар - три победы по 1 очку (итого 3 очка); спартак - 1 ничья 0,5 очков (итого 0,5). В сумме получается 14,5 очков, разделить на 5 участников вот и ответ: 2,900 очков в коэффициентах УЕФА

01:23 25 августа

Медвежонок Пу

Эх.. все таки жалко, что Бердыев не в сборной.. как он из этих бревен футболистов делает не понимаю..

01:17 25 августа

Басист

Ростов - 1,2 балла, Краснодар - пока 0,6 балла, Крошка-Спартак - 0,1 балла. Итого 1,9 балла. Если плюсовать 3 очка ЦСКА за групповой турнир, будет 2,5 балла. Откуда 2,9? СЭ, как вы вообще считаете)

01:17 25 августа

Медвежонок Пу

Константин Срулевич Наумов))

01:14 25 августа

Константин Срулевич Наумов

Всё правильно в СЭ написано, это факт. Героическими усилиями Ростова, Краснодара и московского Спартака в копилку рейтинга России положено 2,9 балла.

01:11 25 августа

Медвежонок Пу

Сингберт все ногти себе отгрыз наверное, как так какой то "кишлачник" и "проходимец" (как он утверждал) который столько радости в Казань принес, теперь радость Ростову приносит..

01:01 25 августа

saiga

Псевдо спортивный сайт "С-Э" и снова непростительный ляп. Сумма России - 44,232, а не - 44,332. Даже перетащить информацию без ошибок не можете.

01:01 25 августа

pavel1205

а я говорил Пердуну, продавай Спарта, покупай Ростов... и будешь в прибыли!

01:00 25 августа

Внутренний голос

Как можно было вписать в общую цифру набранных очков Спартак? (плюсанули б уж отдельно "успех" краснобелых) ))))) Краснодар -Да, Ростов - Да, Спартак??? ))) Это как-то размывает вклад одних и накладывает совершенно обратный эффект на других.

00:53 25 августа

crossfader

спасибо Ростов! В отличии от Зенитов различных, принес пользу и удовольствие от игры! Поздравляю!

00:53 25 августа

pavel1205

Лестер сдулся, Ростов- сказка только начинается!

00:39 25 августа

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ