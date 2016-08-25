Победа "Ростова" позволила России обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА

Победа "Ростова" в ответном матче 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов над "Аяксом" (4:1, первый матч 1:1) позволила России обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА. Россия поднялась на шестое место. В текущем сезоне российские клубы ("Ростов", "Краснодар" и "Спартак") заработали 2,900 балла. Суммарный коэффициент России за последние пять сезонов – 44,232 балла, у Португалии – 43,832 (в сезоне-2016/17 – 2,583), у идущей на пятом месте Франции – 45,249 (3,000).