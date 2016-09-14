00:12 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Победа над "Ростовом" стала для "Баварии" рекордной

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"Бавария", одержав победу в домашнем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Ростовом" (5:0), выиграла 13-й домашний матч главного клубного турнира Европы подряд. Таким образом, подопечные Карло Анчелотти установили рекорд по этому показателю, предыдущее достижение (12 побед кряду) принадлежало "Манчестер Юнайтед", который выигрывал свои игры в период с 2006 по 2008 год.

Трансляция матча "Бавария" – "Ростов"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ростовский свин

и судя по всему это не конец в смысле рекорда...не вижу кто сможет устоять в мюнхене, тем более положа руку на сердце бавария все же играла не совсем скажем так оптимальным составом с ростовом.

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