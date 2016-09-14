Победа над "Ростовом" стала для "Баварии" рекордной

"Бавария", одержав победу в домашнем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Ростовом" (5:0), выиграла 13-й домашний матч главного клубного турнира Европы подряд. Таким образом, подопечные Карло Анчелотти установили рекорд по этому показателю, предыдущее достижение (12 побед кряду) принадлежало "Манчестер Юнайтед", который выигрывал свои игры в период с 2006 по 2008 год.

Трансляция матча "Бавария" – "Ростов"