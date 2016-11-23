14:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Победа над "Баварией" не гарантирует "Ростову" место в Лиге Европы

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Даже победив сегодня "Баварию", "Ростов" не гарантирует себе третье место в группе D, которое позволит пробиться в еврокубковую весну. Решающим для желто-синих станет матч в Эйндховене, победа в котором позволит им пробиться в Лигу Европы. В случае успеха в Голландии "Ростов" наберет четыре очка и однозначно опередит ПСВ. Либо по количеству заработанных баллов, либо по большему количеству очков, набранных в очном противостоянии. А вот поражение на стадионе "Филипс" однозначно станет роковым для южан.

Трансляция матча "Ростов" - "Бавария"

Также во второй по значимости европейский турнир "Ростов" могут отправить:

– две ничьи при условии поражения ПСВ от "Атлетико";

– ничья 2:2 в Голландии, если у ПСВ будет худшая разность мячей;

– ничья 3:3, 4:4 и так далее, при условии, что исходы матчей ПСВ и "Ростова" в пятом туре будут одинаковы.

Группа D

 

И

В

Н

П

М

О

1. АТЛЕТИКО

4

4

0

0

5-1

12

2. БАВАРИЯ

4

3

0

1

11-3

9

3. ПСВ

4

0

1

3

4-9

1

4. РОСТОВ

4

0

1

3

3-10

1

23 ноября. Ростов – Бавария, Атлетико – ПСВ.

6 декабря. Бавария – Атлетико, ПСВ – Ростов.

Определение мест команд в групповом раунде

Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд:

a) Результат игр между собой – очки;

b) Результат игр между собой – разница мячей;

c) Результат игр между собой – количество голов;

d) Результат игр между собой – голы в гостях;

e) Если после применения критериев от "а" до "d" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d" применяются повторно исключительно к матчам с участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "h";

f) Общая разность мячей;

g) Количество мячей, забитых во всех играх;

h) Наибольший коэффициент клуба и ассоциации за предыдущие 5 лет.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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scorpio2018

Ну наша погода например точно будет против немцев,мороз и ужасный ветер даже нас напрягает!)))

16:28

shpasic

а кто-то им уже гарантировал победу над Баварией?

15:34

EVIL915

Да ладно! Я гляжу только СЭ в таблицах разбирается!

15:26

Басист

Да знаем мы все эти ваши расклады, они ровно такие же чуть ли не со второго тура, сто раз уже обмусолили)

15:18

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