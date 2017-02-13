По версии УЕФА, Лигу чемпионов выиграет "Барселона"

Основываясь на исследовании, которое проводилось с учетом всех статистических данных последних лет, представители УЕФА сделали вывод, что победителем текущего розыгрыша Лиги чемпионов станет "Барселона", сообщает Marca. Отмечается, что в прошлом сезоне организацией был сделан прогноз в пользу победы "Реала", который в конечном итоге и выиграл в 11-й раз в истории престижный турнир.

В качестве одного из критериев УЕФА приводится тот факт, что основные конкуренты каталонцев вышли в плей-офф турнира со вторых мест. Отмечается, что лишь один раз за последние 11 сезонов победителем соревнования стал клуб, пробившийся в плей-офф со второй строчки группового турнира. Речь идет о победе "Интера" в 2010 году.

Также отмечается, что за последние 19 сезонов лишь однажды турнир выиграла команда, которой ранее победа в ЛЧ не покорялась. В 2012 году это сделал "Челси". Подчеркивается, что в действующем розыгрыше соревнования много клубов, которые прежде не выигрывали Лигу чемпионов, а среди предыдущих победителей "Барселона" является самым предпочтительным вариантом.