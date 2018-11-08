По факту нападения фанатов ЦСКА на гостиницу в центре Москвы возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении лиц, которые в среду перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов ЦСКА – "Рома" (1:2) разбили стекла в одной из гостиниц на улице Воронцово поле в Москве. Предположительно, это были болельщики армейцев, которые атаковали отель, где остановились фанаты римского клуба.

"В 18.10 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на улице Воронцово поле. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между группой граждан произошел конфликт, в результате которого злоумышленники разбили стекла в нескольких окнах здания, после чего они скрылись. Пострадавших и доставленных в медицинские учреждения в ходе конфликта нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий направленных на установления личностей неизвестных и их задержание", – сообщили "СЭ" в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве. (Андрей Сизякин)

Источник: Около сотни болельщиков ЦСКА и "Ромы" приняли участие в драке перед матчем