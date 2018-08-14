Плохая примета "Спартака", в которую вы не верили

"Спартак" никогда не проходил в следующий этап еврокубков, если в его составе играл лучший бомбардир чемпионата России прошлого сезона. Сейчас за команду выступает лучший снайпер чемпионата России-2017/18 Квинси Промес. И "Спартак" не смог нарушить несчастливую традицию – первый шаг на пути в групповой турнир красно-белые должны были сделать в противостоянии 3-го отборочного раунда с ПАОК, но уступили. А вы не верили...

Как "Спартак" начинал еврокубки с лучшим бомбардиром прошлого сезона в составе

Сезон Бомбардир* Стадия Соперник "Спартака" Результат 2007/08 Павлюченко (18 голов) 3-й отб. раунд ЛЧ Селтик 1:1, 1:1 (пен. – 3:4) 2008/09 Павлюченко (14) 3-й отб. раунд ЛЧ Динамо К 1:4, 1:4 2010/11 Веллитон (21) гр. турнир ЛЧ Марсель, Жилина, Челси 3-е место 2011/12 Веллитон (19) 4-й отб. раунд ЛЕ Легия 2:2, 2:3 2013/14 Мовсисян (13) 4-й отб. раунд ЛЕ Санкт-Галлен 1:1, 2:4 2018/19 Промес (15) 3-й отб. раунд ЛЧ ПАОК 2:3, 0:0

* Лучший бомбардир предыдущего чемпионата России

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