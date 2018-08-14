Плохая примета "Спартака", в которую вы не верили

"Спартак" никогда не проходил в следующий этап еврокубков, если в его составе играл лучший бомбардир чемпионата России прошлого сезона. Сейчас за команду выступает лучший снайпер чемпионата России-2017/18 Квинси Промес. И "Спартак" не смог нарушить несчастливую традицию – первый шаг на пути в групповой турнир красно-белые должны были сделать в противостоянии 3-го отборочного раунда с ПАОК, но уступили. А вы не верили...
Как "Спартак" начинал еврокубки с лучшим бомбардиром прошлого сезона в составе
|
Сезон
|
Бомбардир*
|
Стадия
|
Соперник "Спартака"
|
Результат
|
2007/08
|
Павлюченко (18 голов)
|
3-й отб. раунд ЛЧ
|
1:1, 1:1 (пен. – 3:4)
|
2008/09
|
Павлюченко (14)
|
3-й отб. раунд ЛЧ
|
1:4, 1:4
|
2010/11
|
Веллитон (21)
|
гр. турнир ЛЧ
|
3-е место
|
2011/12
|
Веллитон (19)
|
4-й отб. раунд ЛЕ
|
2:2, 2:3
|
2013/14
|
Мовсисян (13)
|
4-й отб. раунд ЛЕ
|
1:1, 2:4
|
2018/19
|
Промес (15)
|
3-й отб. раунд ЛЧ
|
2:3, 0:0
* Лучший бомбардир предыдущего чемпионата России
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