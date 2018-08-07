22:55 | Футбол — Лига чемпионов

Плохая примета "Спартака", о которой вы не знали

Квинси ПРОМЕС. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Квинси ПРОМЕС. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

"Спартак" никогда не проходил в следующий этап еврокубков, если в его составе играл лучший бомбардир чемпионата России прошлого сезона. Сейчас за команду выступает лучший снайпер чемпионата России-2017/18 Квинси Промес. Сможет ли "Спартак" нарушить несчастливую традицию – первый шаг на пути в групповой турнир красно-белые должны сделать в противостоянии 3-го отборочного раунда с ПАОК? (Ярослав СУСОВ)

Как "Спартак" начинал еврокубки с лучшим бомбардиром прошлого сезона в составе

Сезон

Бомбардир*

Стадия

Соперник "Спартака"

Результат

2007/08

Павлюченко (18 голов)

3-й отб. раунд ЛЧ

Селтик

1:1, 1:1 (пен. – 3:4)

2008/09

Павлюченко (14)

3-й отб. раунд ЛЧ

Динамо К

1:4, 1:4

2010/11

Веллитон (21)

гр. турнир ЛЧ

Марсель, Жилина, Челси

3-е место

2011/12

Веллитон (19)

4-й отб. раунд ЛЕ

Легия

2:2, 2:3

2013/14

Мовсисян (13)

4-й отб. раунд ЛЕ

Санкт-Галлен

1:1, 2:4

2018/19

Промес (15)

3-й отб. раунд ЛЧ

ПАОК

?

* Лучший бомбардир предыдущего чемпионата России

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)

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