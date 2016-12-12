Плей-офф Лиги чемпионов начнут "ПСЖ" и "Барселона": расписание матчей

Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Откроют эту стадию 14 февраля пары "Бенфика" - "Боруссия" и "ПСЖ" - "Барселона". На следующий день сыграют "Реал" - "Наполи" и "Бавария" - "Арсенал".
21 февраля встретятся "Манчестер Сити" - "Монако" и "Байер" - "Атлетико", 22 февраля - пары "Порту" - "Ювентус" и "Севилья" - "Лестер". Ответные поединки состоятся 7,8, 14 и 15 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
Первые матчи
14 февраля
"Бенфика" (Португалия) - "Боруссия" Д (Германия)
"ПСЖ" (Франция) - "Барселона" (Испания)
15 февраля
"Реал" (Испания) - "Наполи" (Италия)
"Бавария" (Германия) - "Арсенал" (Англия)
21 февраля
"Манчестер Сити" (Англия) - "Монако" (Франция)
"Байер" (Германия) - "Атлетико" (Испания)
22 февраля
"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
"Севилья" (Испания) - "Лестер" (Англия)
Ответные матчи
7 марта
"Наполи" (Италия) - "Реал" (Испания)
"Арсенал" (Англия) - "Бавария" (Германия)
8 марта
"Боруссия" Д (Германия) - "Бенфика" (Португалия)
"Барселона" (Испания) - "ПСЖ" (Франция)
14 марта
"Ювентус" (Италия) - "Порту" (Португалия)
"Лестер" (Англия) - "Севилья" (Испания)
15 марта
"Монако" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Атлетико" (Испания) - "Байер" (Германия)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/