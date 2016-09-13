18:19 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Плетикоса прибыл в Мюнхен, чтобы поддержать "Ростов"

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Бывший вратарь "Ростова" Стипе Плетикоса прибыл в расположение команды, чтобы поддержать ее в игре группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии", сообщает клубная пресс-служба. Матч в Мюнхене начнется сегодня в 21.45 по московскому времени.

Футболистом "Ростова" хорват стал в августе 2011 года. Покинул же команду Плетикоса в декабре 2015 года, подписав контракт на полгода с "Депортиво", в котором и завершил карьеру.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ищу во мху енота

Хей! Хей !Стипе,Стипе Плетикоса !!!

19:18

Sernika

Поддержка Ростову пришла откуда не ждали... с двумя вратарми у Ростова Баварии хана! :))

18:50

vicp81

На заднем плане тоже огонь фанат

18:38

fioru

Спасибо Стипе! Тебе всегда рады! И не только в Ростове

18:37

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