Плетикоса прибыл в Мюнхен, чтобы поддержать "Ростов"

Бывший вратарь "Ростова" Стипе Плетикоса прибыл в расположение команды, чтобы поддержать ее в игре группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии", сообщает клубная пресс-служба. Матч в Мюнхене начнется сегодня в 21.45 по московскому времени.
Футболистом "Ростова" хорват стал в августе 2011 года. Покинул же команду Плетикоса в декабре 2015 года, подписав контракт на полгода с "Депортиво", в котором и завершил карьеру.
С такой поддержкой нам точно будет легче сегодня!#UCL #FCRR pic.twitter.com/EMLvS69ftt– Football Club Rostov (@rostovfc) 13 сентября 2016 г.
ищу во мху енота
Хей! Хей !Стипе,Стипе Плетикоса !!!
19:18
Sernika
Поддержка Ростову пришла откуда не ждали... с двумя вратарми у Ростова Баварии хана! :))
18:50
vicp81
На заднем плане тоже огонь фанат
18:38
fioru
Спасибо Стипе! Тебе всегда рады! И не только в Ростове
18:37