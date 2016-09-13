Плетикоса прибыл в Мюнхен, чтобы поддержать "Ростов"

Бывший вратарь "Ростова" Стипе Плетикоса прибыл в расположение команды, чтобы поддержать ее в игре группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии", сообщает клубная пресс-служба. Матч в Мюнхене начнется сегодня в 21.45 по московскому времени.

Футболистом "Ростова" хорват стал в августе 2011 года. Покинул же команду Плетикоса в декабре 2015 года, подписав контракт на полгода с "Депортиво", в котором и завершил карьеру.

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