Плетикоса поддержит "Спартак" в матче против "Марибора"

Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса поддержит красно-белых в матче 1-го тура Лиги чемпионов против "Марибора". По его словам, москвичам будет противостоять серьезный соперник.

- Обязательно приеду в Словению и болеть, конечно, буду за "Спартак", - приводит слова Плетикосы пресс-служба красно-белых. - "Марибор" - непростой соперник, эта команда очень здорово выглядит в Лиге чемпионов. Смотрел ее отборочный матч с боснийцами. Но если "Спартак" будет играть так, как он может, и не допустит ошибок, это решит исход противостояния.

Матч "Спартак" - "Марибор" пройдет в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.