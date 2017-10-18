Пике забил как Марадона. Только его удалили. Видео

Защитник "Барселоны" Жерар Пике был удален в конце первого тайма матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса". На 11-й минуте игрок получил первую желтую карточку за задержку соперника, на 42-й минуте - за то, что забил гол в ворота греческой команды рукой.
Испанец пытался доказать арбитру, что сделал это непреднамеренно, но шотландец Уильям Коллам был непреступен и отправил Пике в раздевалку.
Трансляция матча "Барселона" - "Олимпиакос"
Kick Pique out of football. pic.twitter.com/PfKHYLUQQy– Cihan Yerlikaya (@CYINHO) 18 октября 2017 г.
drJekil
я уж думал в прыжке - кулаком) а тут из кармана чего-то доставал)
23:46
206
Причём здесь прЕступление? Правильно "непрИступен".
23:43
GoaLapagosS
СКОРЕЕ КАК АНРИ. ТОГО ТОЖЕ НЕ УДАЛИЛИ
23:02