22:41 | Футбол — Лига чемпионов

Пике забил как Марадона. Только его удалили. Видео

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике был удален в конце первого тайма матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса". На 11-й минуте игрок получил первую желтую карточку за задержку соперника, на 42-й минуте - за то, что забил гол в ворота греческой команды рукой.

Испанец пытался доказать арбитру, что сделал это непреднамеренно, но шотландец Уильям Коллам был непреступен и отправил Пике в раздевалку.

Трансляция матча "Барселона" - "Олимпиакос" 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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drJekil

я уж думал в прыжке - кулаком) а тут из кармана чего-то доставал)

23:46

206

Причём здесь прЕступление? Правильно "непрИступен".

23:43

GoaLapagosS

СКОРЕЕ КАК АНРИ. ТОГО ТОЖЕ НЕ УДАЛИЛИ

23:02