Пике забил как Марадона. Только его удалили. Видео

Защитник "Барселоны" Жерар Пике был удален в конце первого тайма матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса". На 11-й минуте игрок получил первую желтую карточку за задержку соперника, на 42-й минуте - за то, что забил гол в ворота греческой команды рукой.

Испанец пытался доказать арбитру, что сделал это непреднамеренно, но шотландец Уильям Коллам был непреступен и отправил Пике в раздевалку.

Трансляция матча "Барселона" - "Олимпиакос"