Пике спрогнозировал демографический пик после победы над "ПСЖ"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике назвал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (6:1) ночью любви. По словам испанского футболиста, через 9 месяц следует ожидать демографического пика. Напомним, каталонцы были разгромлены со счетом 0:4 в Париже, но смогли взять верх по сумме двух игр.
– В роддомах потребуются новые медсестры, через 9 месяцев нужен дополнительный медперсонал. Сегодня настоящая ночь любви!
spy58
человек со свистом в конце каждого матча приносит радость одной из команд)
03:12
баламошка
У Шакиры через 9 месяцев на радость Пике родится чёрная тройня от Матюиди. Какую всё-таки большую радость может принести человечек со свистком.
02:33