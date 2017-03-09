Пике спрогнозировал демографический пик после победы над "ПСЖ"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике назвал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (6:1) ночью любви. По словам испанского футболиста, через 9 месяц следует ожидать демографического пика. Напомним, каталонцы были разгромлены со счетом 0:4 в Париже, но смогли взять верх по сумме двух игр.

– В роддомах потребуются новые медсестры, через 9 месяцев нужен дополнительный медперсонал. Сегодня настоящая ночь любви!