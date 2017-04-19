Пике промолчал про гол "Реала" и собрал почти 90 тысяч ретвитов

Защитник "Барселоны" никак не прокомментировал гол Криштиану Роналду, забитый португальцем из офсайда в ворота "Баварии".

Роналду забил третий гол "Реала", а четвертый мяч также был забит из вне игры. В результате "Реал" победил со счетом 4:2 д.в. и вышел в полуфинал турнира.

"...", – написал Пике в твиттере. За короткое время его твит собрал около 90 тысяч ретвитов.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"