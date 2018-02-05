Пике из-за травмы пропустит месяц и не сыграет с "Челси"?

Защитник "Барселоны" Жерар Пике из-за травмы колена может пропустить месяц, утверждает As. Ранее появлялась информация о том, что 31-летний игрок обороны пропустит две недели.

Пике получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (1:1), в котором отметился голом. После игры он пожаловался медицинскому штабу команды на дискомфорт в колене после столкновения с нападающим соперника Херардом Морено.

В том случае, если новая информация о сроках восстановления окажется верной, Пике пропустит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании против "Валенсии" (8 февраля), а также игру с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов (20 февраля - в Лондоне).

Отметим, что ответная игра в главном еврокубковом турнире состоится 14 марта в Барселоне. Неизвестно, успеет ли Пике набрать форму к этой встрече.

Напомним, в начале года каталонцы продлили контракт с защитником до 2022 года. По условиям контракта, сумма отступных за него составляет 500 миллионов евро. В этом сезоне Пике принял участие в 30 матчах на клубном уровне, забив 3 мяча, получив 9 желтых и 1 красную карточку.