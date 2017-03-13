Петицию о переигровке матча "Барселона" - "ПСЖ" подписали более 200 тысяч человек

Петицию, созданную на одной из специализированных онлайн-платформ, о переигровке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ" (6:1) подписали более 204 тысяч человек. Просьбу переиграть встречу создал болельщик "Реала" Луис Мелендо Ольмедо, аргументировавший свое мнение рядом спорных решений главного арбитра Дениза Айтекина. Испанский фанат отобрал 20 моментов, в которых, по его мнению, судья помог каталонцам.
Напомним, в первой игре парижане выиграли со счетом 4:0, а в ответной игре уступили 1:6 и вылетели из турнира.
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https://www.change.org/p/uefa-champions-league-repeticion-del-partido-psg-f-c-barcelona
SportXpressNick
Я бы на это посмотрел.
12:19
ShvartsGlass
Чувак решил попиариться, понятно же, что такие петиции ни к чему не приведут, хоть весь Китай под ней подпишется))))
12:18
Робат
Молодец болельщик "Реала" Луис Мелендо Ольмедо! Прецедент появился! Испания - одна из лучших если не лучшая спортивная держава в мире!И их болельщики тоже!Их никак и ничем не обмануть! Они все видели, они все знают!Болельщики "Барселоны" тоже все знают, и все поняли! Но молчат! Только с такой игрой лигу Чемпионов не выиграть!Это футбол, а не театр!
12:15
parallich
Пойду создам петицию о переигровке Амкар-Зенит... А вообще прикольно получается, если по-фантазировать: проиграла команда, ее болельщики создают петицию и бац, переигровка. В переигранном матче проиграла другая команда, они уже создают петицию. В место одного уже три получается, вместо 30 туров 90. Вот веселуха!
12:12