Петицию о переигровке матча "Барселона" - "ПСЖ" подписали более 200 тысяч человек

Петицию, созданную на одной из специализированных онлайн-платформ, о переигровке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ" (6:1) подписали более 204 тысяч человек. Просьбу переиграть встречу создал болельщик "Реала" Луис Мелендо Ольмедо, аргументировавший свое мнение рядом спорных решений главного арбитра Дениза Айтекина. Испанский фанат отобрал 20 моментов, в которых, по его мнению, судья помог каталонцам.

Напомним, в первой игре парижане выиграли со счетом 4:0, а в ответной игре уступили 1:6 и вылетели из турнира.