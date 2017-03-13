11:59 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Петицию о переигровке матча "Барселона" - "ПСЖ" подписали более 200 тысяч человек

0
0
0
0
4

Петицию, созданную на одной из специализированных онлайн-платформ, о переигровке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона""ПСЖ" (6:1) подписали более 204 тысяч человек. Просьбу переиграть встречу создал болельщик "Реала" Луис Мелендо Ольмедо, аргументировавший свое мнение рядом спорных решений главного арбитра Дениза Айтекина. Испанский фанат отобрал 20 моментов, в которых, по его мнению, судья помог каталонцам.

Напомним, в первой игре парижане выиграли со счетом 4:0, а в ответной игре уступили 1:6 и вылетели из турнира.

Опрос

"Барселона" - "ПСЖ" - 6:1 после 0:4 - что это было?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.change.org/p/uefa-champions-league-repeticion-del-partido-psg-f-c-barcelona

0
0
0
0
4
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

SportXpressNick

Я бы на это посмотрел.

12:19

ShvartsGlass

Чувак решил попиариться, понятно же, что такие петиции ни к чему не приведут, хоть весь Китай под ней подпишется))))

12:18

Робат

Молодец болельщик "Реала" Луис Мелендо Ольмедо! Прецедент появился! Испания - одна из лучших если не лучшая спортивная держава в мире!И их болельщики тоже!Их никак и ничем не обмануть! Они все видели, они все знают!Болельщики "Барселоны" тоже все знают, и все поняли! Но молчат! Только с такой игрой лигу Чемпионов не выиграть!Это футбол, а не театр!

12:15

parallich

Пойду создам петицию о переигровке Амкар-Зенит... А вообще прикольно получается, если по-фантазировать: проиграла команда, ее болельщики создают петицию и бац, переигровка. В переигранном матче проиграла другая команда, они уже создают петицию. В место одного уже три получается, вместо 30 туров 90. Вот веселуха!

12:12

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ