Петер Шмайхель: "Не важно, кто лучше - мой сын или Облак, главное - кто окажется в 1/2 финала"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмайхель отказался сравнивать своего сына Каспера с вратарем "Атлетико" Яном Облаком. Также он отметил, что у мадридцев есть небольшое преимущество в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лестера".

- Не важно, кто является лучшим, главное то, кто будет в полуфинале, - цитирует Mundo Deportivo Шмайхеля. - Это самое важное. Все, что я могу сказать, Облак играет фантастически, он один из лучших в Европе.

"Атлетико" имеет некоторое преимущество над "Лестером", так как он выиграл первый матч. Возможно, домашняя арена может помочь "лисам" выиграть. Те, кто был на игре с "Севильей", знают это. С поддержкой на стадионе в Англии все может случиться.

Онлайн-трансляция матча "Лестер" - "Атлетико"