Петер Бос: "За игру Рамоса рукой нужно было давать пенальти, но "Боруссия" проиграла по делу"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос после поражения от "Реала" (1:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что его команда все время опаздывала во встрече на один шаг. Он также добавил, что за игру защитника мадридцев Серхио Рамоса рукой в своей штрафной нужно было давать пенальти.

– Мы обороняемся и атакуем одиннадцатью игроками, так что нельзя винить только защитников, – приводит Goal слова Боса. – В матче против очень хорошего соперника, который почти не ошибался, мы все время опаздывали на шаг. Нам нужно лучше обороняться. Когда не получается прессинг, тяжело соперничать с такой мастеровитой командой. Это нужно проанализировать и улучшить.

За игру Рамоса рукой в первом тайме нужно было давать пенальти, но мы проиграли заслуженно.

Судьи матча "Боруссия" – "Реал" не увидели, что Рамос сыграл рукой в своей штрафной. ВИДЕО // Серхио Рамос - об игре рукой в матче с "Боруссией": "Это было неумышленно, это не повод назначать пенальти"