01:30 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Петер Бос: "Стандарты" и контратаки вызывали большие проблемы у наших ворот"

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Главный тренер "Аякса" Петер Бос после поражения от "Ростова" (1:4) и вылета из Лиги чемпионов посетовал на отсутствие уверенности в своих силах. Бос отметил, что не видит смысла говорить о трансферах и хочет продолжать работу с имеющимися игроками.

 - У нас не было уверенности в выигрыше, а "Ростов" показал такую увереность. Поздравляю "Ростов" с заслуженной победой. "Стандарты" и контратаки вызывали большие проблемы у наших ворот, и мы не справились.

- Вы новый тренер, есть ли проблемы во взаимодействии с игроками?

- Не хочу отвечать на этот вопрос.

- Будете ли вы просить усиления состава?

- Хочу работать с имеющимися игроками, не хочу говорить о трансферах. Вновь поздравляю "Ростов" с успехом и желаю ростовчанам удачи в Лиге чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Пряслин

Alex Surovov, СКА загнулся, когда отменили призывное рабство для молодых футболистов. Он только на этом и держался. А ни на что большее у генералов ума не хватило.

07:14 25 августа

Alex Surovov

РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.

07:07 25 августа

стринги кросби

хз че за трансферы

05:58 25 августа

Gnomik178

"Бос отметил, что не видит смысла говорить о трнасферахз" - а мне опечатка нравится:)

02:31 25 августа

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