Петер Бос: "Стандарты" и контратаки вызывали большие проблемы у наших ворот"

Главный тренер "Аякса" Петер Бос после поражения от "Ростова" (1:4) и вылета из Лиги чемпионов посетовал на отсутствие уверенности в своих силах. Бос отметил, что не видит смысла говорить о трансферах и хочет продолжать работу с имеющимися игроками.
- У нас не было уверенности в выигрыше, а "Ростов" показал такую увереность. Поздравляю "Ростов" с заслуженной победой. "Стандарты" и контратаки вызывали большие проблемы у наших ворот, и мы не справились.
- Вы новый тренер, есть ли проблемы во взаимодействии с игроками?
- Не хочу отвечать на этот вопрос.
- Будете ли вы просить усиления состава?
- Хочу работать с имеющимися игроками, не хочу говорить о трансферах. Вновь поздравляю "Ростов" с успехом и желаю ростовчанам удачи в Лиге чемпионов.
Пряслин
Alex Surovov, СКА загнулся, когда отменили призывное рабство для молодых футболистов. Он только на этом и держался. А ни на что большее у генералов ума не хватило.
07:14 25 августа
Alex Surovov
РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.
07:07 25 августа
стринги кросби
хз че за трансферы
05:58 25 августа
Gnomik178
"Бос отметил, что не видит смысла говорить о трнасферахз" - а мне опечатка нравится:)
02:31 25 августа