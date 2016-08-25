Петер Бос: "Стандарты" и контратаки вызывали большие проблемы у наших ворот"

Главный тренер "Аякса" Петер Бос после поражения от "Ростова" (1:4) и вылета из Лиги чемпионов посетовал на отсутствие уверенности в своих силах. Бос отметил, что не видит смысла говорить о трансферах и хочет продолжать работу с имеющимися игроками.

- У нас не было уверенности в выигрыше, а "Ростов" показал такую увереность. Поздравляю "Ростов" с заслуженной победой. "Стандарты" и контратаки вызывали большие проблемы у наших ворот, и мы не справились.

- Вы новый тренер, есть ли проблемы во взаимодействии с игроками?

- Не хочу отвечать на этот вопрос.

- Будете ли вы просить усиления состава?

- Хочу работать с имеющимися игроками, не хочу говорить о трансферах. Вновь поздравляю "Ростов" с успехом и желаю ростовчанам удачи в Лиге чемпионов.