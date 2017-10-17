Петер Бос: "Шмельцер? Он тренировался и может сыграть против АПОЭЛ"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ подчеркнул, что его команда должна победить несмотря ни на что. Он также добавил, что капитан дортмундцев Марсель Шмельцер готов выйти на поле.

Напомним, защитник получил травму лодыжки 9 сентября и пропустил последние встречи команды.

– Мы должны победить, это будет непросто, но мы должны это сделать несмотря ни на что, – приводит официальный сайт УЕФА слова Боса. – Я ожидаю, что соперник также будет играть на победу. Я хорошо знаю их вратаря Боя Ватермана, потому что он голландец.

Шмельцер? Он тренировался и может сыграть.

Матч АПОЭЛ – "Боруссия" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.