Петер Бос: "Ростов" играл фантастически и заслуженно выиграл"

Главный тренер "Аякса" Петер Бос после поражения от "Ростова" (1:4) и вылета из Лиги чемпионов посетовал на большое количество ошибок, связанное с нервным состоянием футболистов, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Бос подчеркнул, что "Ростов" провел фантастический матч.

- "Аякс" славится атакующей игрой, но с первых минут не поучилось. С чем это связано - перегорели или неверная тактика?

- Большая разница с игрой в Амстредаме. Мы тоже хотели сыграть в атаку, но команда слишком много нервничала, сделали слишком много ошибок в простых ситуациях. Потому и проиграли.

- Пожалели что решили Силлессена выпустить?

- Ничего подобного. Игра вратаря не имеет отношения к исходу матча.

- Вы в двух матчах не забили ни одного мяча с игры. Почему?

- Вновь приходится говорить, что игры были совсем разные. В первом матче мы много моментов имели, но не забили, а сегодня "Ростов" выглядел гораздо лучше.

- Так сегодня "Ростов" был так хорош, или "Аякс" так слаб?

- И то и то. "Ростов" играл фантастически и заслуженно выиграл, а мы не показали того уровня, что дома.

- Вы не опасаетесь отставки из-за вылета?

- Нет.