Петер Бос: "Ростов" играл фантастически и заслуженно выиграл"

Главный тренер "Аякса" Петер Бос после поражения от "Ростова" (1:4) и вылета из Лиги чемпионов посетовал на большое количество ошибок, связанное с нервным состоянием футболистов, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Бос подчеркнул, что "Ростов" провел фантастический матч.
- "Аякс" славится атакующей игрой, но с первых минут не поучилось. С чем это связано - перегорели или неверная тактика?
- Большая разница с игрой в Амстредаме. Мы тоже хотели сыграть в атаку, но команда слишком много нервничала, сделали слишком много ошибок в простых ситуациях. Потому и проиграли.
- Пожалели что решили Силлессена выпустить?
- Ничего подобного. Игра вратаря не имеет отношения к исходу матча.
- Вы в двух матчах не забили ни одного мяча с игры. Почему?
- Вновь приходится говорить, что игры были совсем разные. В первом матче мы много моментов имели, но не забили, а сегодня "Ростов" выглядел гораздо лучше.
- Так сегодня "Ростов" был так хорош, или "Аякс" так слаб?
- И то и то. "Ростов" играл фантастически и заслуженно выиграл, а мы не показали того уровня, что дома.
- Вы не опасаетесь отставки из-за вылета?
- Нет.
Алый Дракон
Alex Surovov, кукушку давно проверял? По такой логике чемпионский "Рубин" - это "СКА-Рубин", чемпионская "Алания" Газзаева - это "ЦСКА-Алания" или "Динамо-Алания", "Бавария" Гвардьолы - "Барселона-Бавария" )... Пить меньше надо, уважаемый, а то животных уже в "чердак" запустили, белок )... З. Ы. "Ростов" - это "Ростов". Не надо примазываться. Был бы "СКА-Ростов" - БЫЛ БЫ "СКА-Ростов". Но его НЕТ!
09:55 25 августа
Alex Surovov
РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.
07:03 25 августа