Петер Бос: "Наслаждаюсь игрой "Реала"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что получает удовольствие от игры соперника. Впрочем, голландский специалист подчеркнул, что доминирование испанских клубов может закончиться уже в этом году.

- Я получаю удовольствие, наблюдая за игрой "Реала", - приводит официальный сайт УЕФА слова Боса. - У них много техничных футболистов. Они показывают зрелищный атакующий футбол. Это своеобразная фишка Зидана. Будем ли мы высоко прессинговать? Возможно. Но прежде всего мы должны соответствовать уровню соперника. Конечно, испанские клубы доминировали в европейском футболе в последние годы. Но это доминирование может закончиться уже в этом году.