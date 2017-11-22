Петер Бос: "Боруссия" потеряла уверенность после первого пропущенного мяча"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос после поражения от "Тоттенхэма" (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов посетовал на отсутствие уверенности игроков. Специалист отметил, что команда перестала хорошо играть после первого пропущенного мяча.

– После того, как "Тоттенхэм" сравнял счет, можно было увидеть, что игроки потеряли уверенность, – цитирует сайт УЕФА Боса. – Мы хорошо играли в первом тайме, отлично оборонялись и создавали моменты. Но после перерыва перестали это делать. Они забивали после наших ошибок, а мы после этого не показывали хороший футбол, будем честными.

На данный момент у нас нет уверенности, и это понятно, ведь у нас давно нет важных побед. Поэтому я был так горд командой после первого тайма. Но состояние игроков оказалось хрупким.