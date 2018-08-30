Первым в группу "Локомотива" в Лиге чемпионов попал "Порту"

В ходе жеребьевки Лиги чемпионов, которая прошла в Монако, "Локомотив" попал в группу D вместе с "Порту".

"Локомотив" попал в первую корзину как чемпион России. В жеребьевке участвуют Диего Форлан и Кака.

Даты группового турнира:

1-й тур - 18/19 сентября

2-й тур - 2/3 октября

3-й тур - 23/24 октября

4-й тур - 6/7 ноября

5-й тур - 27/28 ноября

6-й тур - 11/12 декабря

Полный календарь Лиги чемпионов станет известен позднее.