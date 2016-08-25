Первым соперником ЦСКА стал "Байер"

В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА узнал первого соперника по группе Е - "Байер".
Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE!
Джон....Сильвер
Байер не слабее Вольфсбурга, а может и сильнее, а как ЦСКА играет с немецкими клубами мы все прекрасно знаем! Не вижу причин для эйфории!
19:43 25 августа
Гаттузо зол!
Лучше чем Бавария или Боюся, но Волки, которые слабее сожрали коников. Да и с немцами мы всегда плохо играем. А вот и Шпоры.
19:42 25 августа
Тот самый Зануда
Тот случай когда обе команды довольны.
19:39 25 августа
sergant89
Байер - это хорошо.
Kairat Alimovich
нормуль)
Alex Tanguey
первая ступень для полета в космос отделилась,у немцев кони уже ....тцать лет не выигрывали!!!
19:38 25 августа
lvc47_ck
Космос))
Красно-желтый конь
Уже хорошо. Смотрим дальше)
19:36 25 августа
Джон....Сильвер
Байер не слабее Вольфсбурга, а может и сильнее, а как ЦСКА играет с немецкими клубами мы все прекрасно знаем! Не вижу причин для эйфории!
19:43 25 августа
Гаттузо зол!
Лучше чем Бавария или Боюся, но Волки, которые слабее сожрали коников. Да и с немцами мы всегда плохо играем. А вот и Шпоры.
19:42 25 августа
Тот самый Зануда
Тот случай когда обе команды довольны.
19:39 25 августа
sergant89
Байер - это хорошо.
19:39 25 августа
Kairat Alimovich
нормуль)
19:39 25 августа
Alex Tanguey
первая ступень для полета в космос отделилась,у немцев кони уже ....тцать лет не выигрывали!!!
19:38 25 августа
lvc47_ck
Космос))
19:38 25 августа
Красно-желтый конь
Уже хорошо. Смотрим дальше)
19:36 25 августа