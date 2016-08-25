19:32 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Первым соперником ЦСКА стал "Байер"

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В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА узнал первого соперника по группе Е - "Байер".

Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE!

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Материалы сюжета: Жеребьевка Лиги чемпионов для ЦСКА и "Ростова"

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Джон....Сильвер

Байер не слабее Вольфсбурга, а может и сильнее, а как ЦСКА играет с немецкими клубами мы все прекрасно знаем! Не вижу причин для эйфории!

19:43 25 августа

Гаттузо зол!

Лучше чем Бавария или Боюся, но Волки, которые слабее сожрали коников. Да и с немцами мы всегда плохо играем. А вот и Шпоры.

19:42 25 августа

Тот самый Зануда

Тот случай когда обе команды довольны.

19:39 25 августа

sergant89

Байер - это хорошо.

19:39 25 августа

Kairat Alimovich

нормуль)

19:39 25 августа

Alex Tanguey

первая ступень для полета в космос отделилась,у немцев кони уже ....тцать лет не выигрывали!!!

19:38 25 августа

lvc47_ck

Космос))

19:38 25 августа

Красно-желтый конь

Уже хорошо. Смотрим дальше)

19:36 25 августа

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