Первой победы "Ростов" ждал меньше "Спартака" и ЦСКА

Свою первую победу в Лиге чемпионов "Ростов" одержал в пятом матче, одолев дома "Баварию". Желто-синие ждали первой победы столько же, сколько и "Локомотив", также в пятом туре разгромивший "Андерлехт". Быстрее побед добивались "Рубин" в сезоне-2009/10 (в третьем туре) и "Зенит" в сезоне-2010/11 (в четвертом туре). (Кирилл БУРДАКОВ)
Первые победы российских клубов в Лиге чемпионов
|
Клуб
|
Сезон
|
Соперник
|
Счет
|
Номер матча
|
Главный тренер
|
Рубин
|
2009/10
|
Барселона (г)
|
2:1
|
3
|
Курбан БЕРДЫЕВ
|
Зенит
|
2008/09
|
БАТЭ (д)
|
2:0
|
4
|
Дик АДВОКАТ
|
Локомотив
|
2000/01
|
Андерлехт (г)
|
5:1
|
5
|
Юрий СЕМИН
|
Ростов
|
2016/17
|
Бавария (д)
|
3:2
|
5
|
Иван ДАНИЛЬЯНЦ
|
Спартак
|
1993/94
|
Галатасарай (г)
|
2:1
|
6
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
ЦСКА
|
2004/05
|
ПСЖ (д)
|
2:0
|
8
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
Басист
Бекиевич по мелочам не разменивается: с Рубином первая победа над Барсой, с Ростовом над Баварией)
23:58 23 ноября
Противник осень-весна
Навряд ли выше 30, но парень он толковый!
23:54 23 ноября
Perry_Garr
trops57 Я думаю, если будут продавать Азмуна, хотя, я бы не продал, то цена будет где-то в районе 80-100млн$ 23:46 ========== да, нет, лямов 25-30 - красная цена..
23:51 23 ноября
trops57
Я думаю, если будут продавать Азмуна, хотя, я бы не продал, то цена будет где-то в районе 80-100млн$
23:46 23 ноября