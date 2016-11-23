22:46 23 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Первой победы "Ростов" ждал меньше "Спартака" и ЦСКА

0
0
0
4

Свою первую победу в Лиге чемпионов "Ростов" одержал в пятом матче, одолев дома "Баварию". Желто-синие ждали первой победы столько же, сколько и "Локомотив", также в пятом туре разгромивший "Андерлехт". Быстрее побед добивались "Рубин" в сезоне-2009/10 (в третьем туре) и "Зенит" в сезоне-2010/11 (в четвертом туре). (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые победы российских клубов в Лиге чемпионов

Клуб

Сезон

Соперник

Счет

Номер матча

Главный тренер

Рубин

2009/10

Барселона (г)

2:1

3

Курбан БЕРДЫЕВ

Зенит

2008/09

БАТЭ (д)

2:0

4

Дик АДВОКАТ

Локомотив

2000/01

Андерлехт (г)

5:1

5

Юрий СЕМИН

Ростов

2016/17

Бавария (д)

3:2

5

Иван ДАНИЛЬЯНЦ

Спартак

1993/94

Галатасарай (г)

2:1

6

Олег РОМАНЦЕВ

ЦСКА

2004/05

ПСЖ (д)

2:0

8

Валерий ГАЗЗАЕВ
0
0
0
4
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Басист

Бекиевич по мелочам не разменивается: с Рубином первая победа над Барсой, с Ростовом над Баварией)

23:58 23 ноября

Противник осень-весна

Навряд ли выше 30, но парень он толковый!

23:54 23 ноября

Perry_Garr

trops57 Я думаю, если будут продавать Азмуна, хотя, я бы не продал, то цена будет где-то в районе 80-100млн$ 23:46 ========== да, нет, лямов 25-30 - красная цена..

23:51 23 ноября

trops57

Я думаю, если будут продавать Азмуна, хотя, я бы не продал, то цена будет где-то в районе 80-100млн$

23:46 23 ноября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ