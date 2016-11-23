Первой победы "Ростов" ждал меньше "Спартака" и ЦСКА

Свою первую победу в Лиге чемпионов "Ростов" одержал в пятом матче, одолев дома "Баварию". Желто-синие ждали первой победы столько же, сколько и "Локомотив", также в пятом туре разгромивший "Андерлехт". Быстрее побед добивались "Рубин" в сезоне-2009/10 (в третьем туре) и "Зенит" в сезоне-2010/11 (в четвертом туре). (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые победы российских клубов в Лиге чемпионов