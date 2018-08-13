Первая тренировка Романа Еременко в "Спартаке". Видео

Новичок "Спартака" Роман Еременко работает в общей группе перед матчем третьего отборочного раунда Лиги чемпионов 2018/19 с ПАОК.
Футболист сможет на поле в официальном матче с 6 октября, но уже тренируется с другими игроками группы атаки: Мельгарехо, Фернанду, Луизом Адриану и Александром Ташаевым. (Ярослав СУСОВ)
Роман Еременко уже тренируется! Хотя и в матче #СпартакПАОК не сыграет pic.twitter.com/o8b4YzEMre– Yaro Susov (@yarosuso) 13 августа 2018 г.
Собачка-Еременко pic.twitter.com/m92KajfiIU– Yaro Susov (@yarosuso) 13 августа 2018 г.
"Спартак" - ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция - в 20.30