17:50 | Футбол — Лига чемпионов

Первая тренировка Романа Еременко в "Спартаке". Видео


Новичок "Спартака" Роман Еременко работает в общей группе перед матчем третьего отборочного раунда Лиги чемпионов 2018/19 с ПАОК.

Футболист сможет на поле в официальном матче с 6 октября, но уже тренируется с другими игроками группы атаки: Мельгарехо, Фернанду, Луизом Адриану и Александром Ташаевым. (Ярослав СУСОВ)

"Спартак" - ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция - в 20.30

Спартак М - ПАОК

 

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