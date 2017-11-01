Перотти схватил Эль-Шаарави за пятую точку при праздновании гола. Видео

Итальянские СМИ обсуждают момент празднования "Ромой" гола в ворота "Челси" во вчерашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0). Полузащитник римлян Диего Перотти ущипнул за пятую точку своего одноклубника Стефана Эль-Шаарави. 25-летний итальянец в ответ широко улыбнулся, что получило большой резонанс в социальных сетях и прессе.
После 4-х туров "Рома" занимает первое место в группе С с 8 очками, а вторым идет "Челси" с 7 баллами.
Is Perotti the first footballer in modern times to come out as gay after this goal celebration?? pic.twitter.com/lg8XAGCkHv– J 🚫R D A N✌🏻️ (@MrJLeach) 1 ноября 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/
alexk78
Диего ПеДротти)
12:48
Ну и ...?
да после такого обязан жениться!
12:46
FINIX
ну всё. Шарави можно делать заяву о домогательствах. Факт зафиксирован.
12:26
Хидетоши Наката
НИ фигасе "ущипнул" )
12:17
Logva
ГЕЙРОПА,а вы че думаете туда хохлы стремятся,чтоб Ярмоленко также Коноплянку поздравлял с голом!и это считалось бы нормой!!!
12:12
WayWayWay
Да он и к Джеко неестественно пристроился
12:08
WayWayWay
опа, жопа
12:01
Tupac Shakur
Это европа, детка
11:59
Termin79
Палец хотел сунуть в естественное отверстие?
11:56
biggp1
схватил?!! да он внутрь к нему залез
11:48