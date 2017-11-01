11:26 | Футбол — Лига чемпионов

Перотти схватил Эль-Шаарави за пятую точку при праздновании гола. Видео

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Итальянские СМИ обсуждают момент празднования "Ромой" гола в ворота "Челси" во вчерашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0). Полузащитник римлян Диего Перотти ущипнул за пятую точку своего одноклубника Стефана Эль-Шаарави. 25-летний итальянец в ответ широко улыбнулся, что получило большой резонанс в социальных сетях и прессе.

После 4-х туров "Рома" занимает первое место в группе С с 8 очками, а вторым идет "Челси" с 7 баллами.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (10)
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alexk78

Диего ПеДротти)

12:48

Ну и ...?

да после такого обязан жениться!

12:46

FINIX

ну всё. Шарави можно делать заяву о домогательствах. Факт зафиксирован.

12:26

Хидетоши Наката

НИ фигасе "ущипнул" )

12:17

Logva

ГЕЙРОПА,а вы че думаете туда хохлы стремятся,чтоб Ярмоленко также Коноплянку поздравлял с голом!и это считалось бы нормой!!!

12:12

WayWayWay

Да он и к Джеко неестественно пристроился

12:08

WayWayWay

опа, жопа

12:01

Tupac Shakur

Это европа, детка

11:59

Termin79

Палец хотел сунуть в естественное отверстие?

11:56

biggp1

схватил?!! да он внутрь к нему залез

11:48