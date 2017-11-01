Перотти схватил Эль-Шаарави за пятую точку при праздновании гола. Видео

Итальянские СМИ обсуждают момент празднования "Ромой" гола в ворота "Челси" во вчерашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0). Полузащитник римлян Диего Перотти ущипнул за пятую точку своего одноклубника Стефана Эль-Шаарави. 25-летний итальянец в ответ широко улыбнулся, что получило большой резонанс в социальных сетях и прессе.

После 4-х туров "Рома" занимает первое место в группе С с 8 очками, а вторым идет "Челси" с 7 баллами.