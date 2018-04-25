Перотти и Стротман могут пропустить ответный матч против "Ливерпуля"

Полузащитники "Ромы" Диего Перотти и Кевин Стротман получили травмы в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:5), об этом в своем Твиттере сообщил итальянский журналист Джандука Ди Марцио. Напомним, Перотти вышел на замену на 67-й минуте, отметившись голом. Стротман отыграл всю встречу.



Сообщается, что Перотти испытывает проблемы с левой лодыжкой, Стротман получил сильный ушиб правого бедра. Оба игрока в ближайшее время пройдут медицинское обследование, которое определит их точные сроки возращения на поле.



Напомним, ответный матч "Рома" - "Ливерпуль" пройдет 2 мая, начало - 21.45 по московскому времени.