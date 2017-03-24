Пьерлуиджи Коллина: "Точность определения офсайда в матчах Лиги чемпионов составляет 95 процентов"

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Пьерлуиджи Коллина отметил, что неточность арбитров Лиги чемпионов при определении офсайда составляет пять процентов. По его словам, столь низкий показатель достигается тем, что союз разработал специальную программу обучения для рефери.

- Статистика показывает, что средний показатель точности определения офсайда в матчах Лиги чемпионов за последние три сезона составляет 95 процентов, - приводит ТАСС слова Коллины. - Сложно сказать, насколько хорош этот показатель, необходимо его с чем-то сравнить. Для сравнения представлю статистику точных передач футболистов в пяти ведущих национальных чемпионатах. На первом месте Тони Кроос - 92,8 процента, за ним следуют Тиагу Алькантара - 90,3, Хаби Алонсо - 89,4, Марко Верратти - 88, Поль Погба - 85.

Важно, чтобы судья умел не только разобраться в текущем моменте, но и предвидеть дальнейшие действия футболистов. Для этого к чемпионату Европы мы разработали специальную систему, которая давала исчерпывающую информацию о технических способностях и предпочитаемых действиях всех игроков. Подобная система анализа применяется в плей-офф Лиги чемпионов, а также будет использована на молодежном и женском чемпионатах Европы.