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22:50 | Футбол — Лига чемпионов

Перфоманс болельщиков ЦСКА перед игрой с "МЮ": "Мы победим!"

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Болельщики ЦСКА перед началом матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" устроили яркий перфоманс. На всю центральную трибуну мозаикой была выложена фраза: Мы - ЦСКА. Победим!". Армейцы после первого тайма пока проигрывают со счетом 0:3.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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Старик Хотабыч

Арентина-Ямайка - ПЯТЬ -НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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