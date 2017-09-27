Перфоманс болельщиков ЦСКА перед игрой с "МЮ": "Мы победим!"

Болельщики ЦСКА перед началом матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" устроили яркий перфоманс. На всю центральную трибуну мозаикой была выложена фраза: Мы - ЦСКА. Победим!". Армейцы после первого тайма пока проигрывают со счетом 0:3.
Гимн Лиги чемпионов под классный перфоманс на полной Арене ЦСКА. Мурашки по коже! #ЦСКАМЮ pic.twitter.com/XMqNw8uQGF– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 сентября 2017 г.
Старик Хотабыч
Арентина-Ямайка - ПЯТЬ -НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23:10