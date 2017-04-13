Перес подарил Криштиану Роналду футболку с номером "100"

Президент "Реала" Флорентино Перес подарил нападающему клуба Криштиану Роналду футболку с номером 100. Таким образом Перес поздравил лидера атак с сотым голом в Лиге чемпионов. Португалец стал первым игроком в истории, достигшим этой отметки. Юбилейный мяч он провел в игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:1), в котором сделал дубль.

- Когда я начал забивать голы в Лиге чемпионов, то не думал, что установлю подобный рекорд. Для меня это большая честь, ведь сделать это было очень трудно. Я очень рад.