12:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Перенос матча "Боруссия" - "Монако" был согласован с клубами

0
0
0
0

Директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по связям с общественностью Педру Пинту подчеркнул, что перенос четвертьфинального матча Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" со вторника на среду был согласован с клубами. Дата проведения встречи была перенесена из-за взрывов, которые произошли около автобуса "шмелей".

- Решение о проведении игры в среду в 18.45 по местному времени было принято на стадионе "Боруссии" в день инцидента, - приводит AP слова Пинту. - Это было сделано в полном согласии с руководством клубов, а также властями. Мы находились на связи с ними и не получали информации о том, что кто-то не хочет играть.

Напомним, что главный тренер "Боруссии" Томас Тухель после поражения от монегасков (2:3) подверг критике решение о переносе игры на один день. По его словам, за этот срок команда не сумела отойти от случившегося.

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ