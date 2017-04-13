Перенос матча "Боруссия" - "Монако" был согласован с клубами

Директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по связям с общественностью Педру Пинту подчеркнул, что перенос четвертьфинального матча Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" со вторника на среду был согласован с клубами. Дата проведения встречи была перенесена из-за взрывов, которые произошли около автобуса "шмелей".

- Решение о проведении игры в среду в 18.45 по местному времени было принято на стадионе "Боруссии" в день инцидента, - приводит AP слова Пинту. - Это было сделано в полном согласии с руководством клубов, а также властями. Мы находились на связи с ними и не получали информации о том, что кто-то не хочет играть.

Напомним, что главный тренер "Боруссии" Томас Тухель после поражения от монегасков (2:3) подверг критике решение о переносе игры на один день. По его словам, за этот срок команда не сумела отойти от случившегося.