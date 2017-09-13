Пьер-Эмерик Обамеянг: "Тоттенхэм" отказался от меня. Это добавит мне мотивации в матче против них"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о том, что он мог перейти в "Тоттенхэм" в 2012 году. По его словам, в лондонском клубе от него отказались.

- Я был в расположении "Тоттенхэма", осмотрел их стадион и тренировочное поле, - цитирует The Sun Обамеянга. - Мы провели переговоры, но потом мне никто так и не перезвонил. Это точно добавляет мне мотивациии накануне предстоящего матча.

Напомним, сегодня "Тоттенхэм" примет "Боруссию" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало - в 21.45 по московскому времени.