Пьер-Эмерик Обамеянг: "Боруссия" должна эффективнее реализовывать свои моменты"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг после ничьей с "Реалом"†во 2-м туре Лиги чемпионов (2:2) заявил, что его команде нужно эффективнее действовать в атаке. Также он отметил, что соперник действовал на контратаке, а "шмели" играли в привычной манере.

- "Боруссия" должна эффективнее реализовывать свои моменты и отдавать последние передачи, - цитирует пресс-служба УЕФА Обамеянга. - "Реал" действовал на контратаках, а "Боруссия", сделав действующим чемпионам турнира определенные уступки, играла в целом в привычный для себя футбол. В концовке обеим командам пришлось быть более осторожными, чтобы не лишиться очков.