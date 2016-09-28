11:43 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Пьер-Эмерик Обамеянг: "Боруссия" должна эффективнее реализовывать свои моменты"

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Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг после ничьей с "Реалом"†во 2-м туре Лиги чемпионов (2:2) заявил, что его команде нужно эффективнее действовать в атаке. Также он отметил, что соперник действовал на контратаке, а "шмели" играли в привычной манере.

- "Боруссия" должна эффективнее реализовывать свои моменты и отдавать последние передачи, - цитирует пресс-служба УЕФА Обамеянга. - "Реал" действовал на контратаках, а "Боруссия", сделав действующим чемпионам турнира определенные уступки, играла в целом в привычный для себя футбол. В концовке обеим командам пришлось быть более осторожными, чтобы не лишиться очков.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2408994.html

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