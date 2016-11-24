Пепе Рейна: "Слепо верю в успех "Наполи"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна спокойно относится к тому, что фанаты освистали команду в матче группового турнира Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (0:0). Голкипер уверен, что неаполитанский клуб находится на правильном пути.

- Болельщики были вправе выразить свое недовольство в конце игры. Они хотят, чтобы команда всегда побеждала, - приводит Mediaset Premium слова Рейны. - Но им необходимо понять, что для "Наполи" во встрече с "Динамо" было важно не проиграть. Мы растем, но нам предстоит долгий путь.

Я слепо верю в команду и ее потенциал. В конце сезона можно будет подвести итоги и сказать, что было улучшено, а чего нам не удалось сделать. В Лиге чемпионов нет слабых команд. В нашей группе соперники являются действующими чемпионами внутренних первенств.