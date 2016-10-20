Пепе Рейна: "Ошибки "Наполи" - следствие неуверенности"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна после поражения в матче группового турнира Лиги чемпионов от "Бешикташа" (2:3) подчеркнул, что он виноват во втором пропущенном голе. По словам голкипера, неаполитанцы допускают ошибки, потому что не верят в себя.

- Болельщики очень важны для нас, мы всегда должны относиться к ним с уважением, но на данный момент "Наполи" необходимо поверить в собственные силы, - приводит Football Italia слова Рейны. - Мне бы не хотелось слышать свист в свой адрес, но фанаты имеют на это право. Ошибки, которые мы допускаем, могут быть следствием неуверенности.

Я виноват во втором пропущенном мяче. Мне нужно было подождать, а не пытаться сыграть на выходе. Вратарь должен быть готов ко всему. Думал, что соперник пробьет в другой угол, поэтому и прыгнул туда.