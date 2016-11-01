Пепе Рейна: "Наполи" точно не заслуживал поражения в матче с "Бешикташем"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна считает, что его команда заслуживала большего в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Бешикташем" (1:1). Испанец остался доволен качеством игры команды.

– Поражение было бы совсем несправедливым, – цитирует Mediaset Рейну. – Пропустив гол, мы показали характер. На поле была одна команда с первой до последней минуты. Ничья неплоха, хотя мы заслужили победу. Мы мало позволили "Бешикташу", хотя играли в Стамбуле, что очень сложно. Этот тот "Наполи", который мы хотим видеть.